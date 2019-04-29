Саакашвили ответил Путину

Ранее, отвечая на вопрос Лайфа, президент России Владимир Путин заявил, что считает справедливым вернуть украинский паспорт экс-губернатору Одесской области Саакашвили.

Михаил Саакашвили прокомментировал призыв Путина к Киеву вернуть политику украинское гражданство. Отвечая на своей странице в «Фейсбуке», он вспомнил о том, как его «притесняла» РФ.

— Кто советует будущему президенту Украины вернуть мне гражданство? Путин? Это тот Путин, который в декабре 2017 года на пресс-конференции громогласно требовал у Порошенко выдворить меня с Украины (что Порошенко и сделал через месяц). Я точно знаю, что именно вы потребовали у Порошенко не приглашать меня на инаугурацию в 2014-м, — пишет он.

По его словам, требование не пускать политика в страну Москва также предъявила властям Грузии, Турции, Армении и Азербайджана.