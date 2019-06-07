Саакашвили отказался возглавить партию Кличко

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили отказался идти на выборы вместе с партией «Удар» мэра Киева Виталия Кличко.

Как передает iz.ru, об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. 4 июня Кличко предложил Саакашвили возглавить его политическую силу на предстоящих внеочередных выборах.

Михаил Саакашвили прилетел на Украину 29 мая. За день до этого Зеленский распорядился вернуть ему украинское гражданство, которого политик лишился с подачи экс-президента Украины Петра Порошенко в 2017 году.