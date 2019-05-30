Саакашвили: очередной запуск в политику

Экс-президенту Украины Петру Порошенко сегодня явно не до веселья. Мало того, что этот опытный политик начисто проиграл свой пост молодому актеру без политического опыта, Владимир Зеленский нанес еще один удар по его самолюбию. Вечером 29 мая бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили прибыл в Киев рейсом из Варшавы. В аэропорту политик, которому новый президент вернул украинское гражданство, заявил о готовности помогать ему.

«Я приехал сюда не кому-то мстить, это не мой стиль. Я вернулся сюда строить, что мне не дали сделать в Одессе. Хочу с новым президентом, с новой командой, строить новую Украину».

Он добавил, что Зеленский, вернув ему гражданство, показал, что он самостоятельный и смелый политик. И что это непростой парень, который еще всех приятно удивит.

По словам Саакашвили, переговоров о должностях он с Зеленским не вел.

В беседе с журналистами политик рассказал, что осторожно относится к предложениям занять тот или иной официальный пост в Украине. «Я хочу помочь новой команде, новой волне, которая реально появилась на Украине. Если мой совет, моя консультация или просто присутствие будут где-то или кому-то полезны, то я буду это делать. Но я точно не стремлюсь получить какой-то кабинет или какую-то формальную функцию, потому что это плохо заканчивается. Я на себе это испытал», — подчеркнул он.

И в этот же день стало известно, что украинская партия Саакашвили «Рух нових сил» будет участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду. Об этом заявил Давид Сакварелидзе, экс-заместитель генпрокурора Украины, и один из лидеров партии. Отвечая на вопрос о том, поддерживает ли эта политсила проведение досрочных парламентских выборов в Украине, Сакварелидзе сказал: «Мы считаем, что это правильный ход со стороны Зеленского, потому что та Верховная Рада уже четыре года нелегитимна».

Отметим, что президент Украины назначил досрочные парламентские выборы на 21 июля. Но пока не совсем ясно, сможет ли Саакашвили баллотироваться в Раду от собственной партии.

А вообще говоря, Зеленский не может не понимать, кому он помог вернуться в Украину. Саакашвили практически единственный президент на постсоветском пространстве заслуженно пользующийся репутацией успешного реформатора. Опыт его бесценен, что в свое время не понял или не захотел понять президент Порошенко.

Вот почему интересно, для чего именно Саакашвили понадобился Зеленскому. Ждут ли его теперь какие-то варианты повторной политической карьеры в Украине, или допустимо предположить, что Зеленский просто провел акт восстановления справедливости, не рассчитывая на сотрудничество с Саакашвили? Может быть, и не бескорыстно, а в целях самопиара накануне парламентских выборов, на которых его партия «Слуга народа» рассчитывает завоевать большинство мест в Раде.

Отвечая на эти вопросы #, главный редактор киевского сетевого издания QHA media Рустем Халилов не исключил, что частичной целью этого шага Зеленского является именно самопиар. «Он показывает: я исправляю несправедливость, которую допустил Порошенко. Однако большей частью надежды на другое. Впереди парламентские выборы и Саакашвили должен стать той «грязной бомбой», которая должна подорвать рейтинг Порошенко и его политической силы.

Другое дело, что управлять им не получится. И неизвестно, не ударит ли возвращение Саакашвили в будущем по самой власти — как наиболее лакомому объекту критики.

Что же касается политического будущего Саакашвили — не оцениваю его достаточно высоко. Даже если норма законодательства, по которой кандидат в депутаты должен прожить последние 5 лет в Украине, будет каким-либо образом обойдена, при самостоятельном походе в парламент у Саакашвили нет шансов. И он достаточно токсичен и непредсказуем, чтобы какие-либо серьезные политсилы решились на откровенную кооперацию сил с ним», — считает украинский редактор.

По просьбе #, коротко выразил свой взгляд на происходящее и аналитик Кавказского Института Стратегических Исследований Гела Васадзе: «В сущности Зеленский сделал то, что должен был сделать — гражданство у Саакашвили отобрали незаконно, и он его восстановил. Значит ли это возвращение Саакашвили во власть? Нет, не значит. Но означает ли это возвращение Саакашвили в украинскую политику? Да, это так».