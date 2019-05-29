Саакашвили обещает «осторожно» возвращаться в украинскую политику

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской гособладминистрации Михаил Саакашвили, которому президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство, обещает «осторожно» возвращаться в политику. Как передает ТАСС, об этом он сказал в среду в эфире украинского телеканала «1+1«.

«Я скучал по Украине, в первую очередь хочу встретиться с друзьями, а с возвращением в политику буду осторожным, — отметил он. — Что-то будет, но чтобы я так, с первых минут, был частью какого-то местного политического процесса <…> Я буду очень осторожен, пока туда еще раз не попаду», — добавил Саакашвили.

На вопрос, есть ли у него желание стать премьер-министром, Саакашвили напомнил, что экс-президент Украины Петр Порошенко трижды предлагал ему стать премьером и трижды он отказывался. «Обстоятельства разные могут быть, но сейчас я не вижу себя в этой должности», — добавил Саакашвили.

Он также заявил, что не боится возвращаться на Украину, где против него возбуждено уголовное дело. «Не боюсь, — сказал Саакашвили, отвечая на заданный вопрос. — Два дня назад прокурор [Константин] Кулик рассказал подробно, как фальсифицировали это дело, как президент Порошенко лично руководил этим <…> Я думаю, что новый прокурор посмотрит на все эти дела и все на этом закончится».