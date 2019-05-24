Саакашвили может в среду вернуться на Украину

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили может в среду, 29 мая, приехать на Украину, передает агентство « УНН » со ссылкой на собственные источники.

Политик заявил о намерении вернуться после того, как на Украине состоялись президентские выборы, которые выиграл Владимир Зеленский.

В Государственной погранслужбе, в свою очередь, заявили, что законных оснований для въезда у Саакашвили нет.