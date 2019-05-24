Саакашвили может в среду вернуться на Украину

 Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили может в среду, 29 мая, приехать на Украину, передает агентство «УНН» со ссылкой на собственные источники.
Политик заявил о намерении вернуться после того, как на Украине состоялись президентские выборы, которые выиграл Владимир Зеленский.
В Государственной погранслужбе, в свою очередь, заявили, что законных оснований для въезда у Саакашвили нет.
В Грузии, которую политик покинул в 2013 году, против него возбуждено несколько уголовных дел. По некоторым он уже заочно приговорен к тюремным срокам.(РИА Новости)
| 2019-05-25T00:05:45+00:00 25 мая 2019, 03:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss