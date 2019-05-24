Саакашвили может в среду вернуться на Украину

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили может в среду, 29 мая, приехать на Украину, передает агентство «УНН» со ссылкой на собственные источники.
Политик заявил о намерении вернуться после того, как на Украине состоялись президентские выборы, которые выиграл Владимир Зеленский.
В Государственной погранслужбе, в свою очередь, заявили, что законных оснований для въезда у Саакашвили нет.
В Грузии, которую политик покинул в 2013 году, против него возбуждено несколько уголовных дел. По некоторым он уже заочно приговорен к тюремным срокам.(РИА Новости)