Саакашвили купил билет в Украину

Победу Зеленского Саакашвили назвал «электоральной революцией» и историческим прорывом. «Люди голосовали не просто против Петра Порошенко, они голосовали против всех старых политиков. Они проголосовали против коррупционной системы, вранья и унижения», — заявил он.

В феврале 2018 года Госпогранслужба Украины запретила Михаилу Саакашвили въезжать в Украину в течение трех лет, до 13 февраля 2021 года. В июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США. Позже Саакашвили получил вид на жительство в Нидерландах, поскольку женат на подданной этого королевства. Лишение гражданства и запрет на въезд он считает незаконными.