Саакашвили хочет, чтобы Зеленский вернул ему украинское гражданство

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть ему украинское гражданство. Об этом сообщил в среду адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий в Facebook, информирует ТАСС.

«Подал на имя президента Владимира Зеленского обращение Саакашвили относительно восстановления справедливости и возвращения украинского гражданства», — сообщил адвокат.

Он разместил копию обращения экс-президента Грузии. «Мне не нужны от вас должности и преференции. Но у вас как гаранта конституции есть возможность защитить мои права и восстановить справедливость», — написал Саакашвили. Он отметил, что если у президента есть сомнения о целесообразности возвращать ему гражданство, то он может дать распоряжение главе погранслужбы о том, что экс-глава Грузии имеет право въехать на Украину, чтобы в последующем защитить свои права в суде.