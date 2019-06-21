Саакашвили дали возможность участвовать в выборах в Раду

Печерский районный суд Киева установил факт беспрерывного проживания на Украине экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в течение пяти лет, это решение позволит ему зарегистрироваться кандидатом в депутаты на внеочередных парламентских выборах 21 июля, сообщает РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 мая своим указом вернул Саакашвили гражданство страны. Политик на следующий день вернулся на Украину. Позже он заявил, что возглавил список своей партии «Движение новых сил» на выборах в Верховную раду Украины и допустил, что при регистрации в ЦИК у него могут возникнуть трудности из-за того, что он не проживал в Украине последние пять лет, чего требует избирательное законодательство, а меньше.