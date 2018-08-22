С женитьбой можно и подождать…

Согласно данным Госкомстата, в Азербайджане средний возраст вступления в брак для мужчин ныне составляет около 29 лет, для женщин – 24 года и два месяца. Это довольно высокие демографические показатели, зафиксированные за последние 27 лет.

Как указано в отчете ведомства, средний возраст вступления в брак мужчин в 2003 году составил 28,6 лет, для женщин – 23,7. Несмотря на то, что в 2008 году данный показатель относительно снизился (28 лет для мужчин и 23,4 для женщин), в последующие годы возраст вступления в брак вновь повышался.

Изменился и средний возраст вступления в брак женщин. Самый высокий показатель был зарегистрирован в 1990 году, когда средний возраст женщин, вступающих в брак, составил 24,3 года. В прошлом году средний возраст вступления в брак женщин составил 24,2 года.

Самый высокий возраст вступления в брак мужчин за последние 27 лет был зарегистрирован в прошлом году и составил 28,8 лет.

Таким образом, за последние годы в Азербайджане как мужчины, так и женщины стали поздно создавать семью.

Как считают местные социологи, причин отодвигания вступления молодых людей в брак несколько. Первое – изменение сознания, поведения молодежи связано со стремлением получить профессиональное образование, сделать карьеру, повысить свой культурный уровень. В этом азербайджанские мужчины повторяют поведение своих западных ровесников. Сегодня немало азербайджанских девушек также, в первую очередь, думают о своей будущей карьере, профессии, а затем о создании семьи.

«Второе — социальные факторы. Это безработица, отсутствие жилья, низкая зарплата, которые меняют планы мужчин, связанных с созданием семьи. Есть трудности с получением ипотеки на жилье, проект по выдаче льготных квартир застопорился. Материальные трудности заставляют молодых людей эмигрировать из страны, осуществлять свои планы за рубежом. К сожалению, молодежная политика в Азербайджане по большей части носит идеологический и пропагандистский характер, чем практический. Молодые семьи могут рассчитывать на себя и родственников, на помощь государства надеяться не приходится», — отмечает социолог Мехти Байрамзаде.

Как свидетельствуют опросы, при низком уровне доходов (300 манатов в месяц на семью из трех человек) и наличии ребенка семья вынуждена жить именно на мизерную сумму. Женщина почти сразу после вступления в брак уходит в декрет, а государство настолько скупое, что платит ей сущие копейки – 40 манатов в месяц.

Такой экстрим приводит к тому, что глава семьи, как правило, не выдерживает. В 23% случаев в среднем через 3,5 года он разводится, бросая жену и ребенка на произвол судьбы. Вот вам и тенденция роста разводов. Стоит ли торопиться с женитьбой?

По данным Всемирной организации здравоохранения, мужчины и женщины в цивилизованных государствах все дальше оттягивают радости супружеской жизни. Согласно последним исследованиям, позднее всего вступают в брак в Европе — в среднем в 32 года. Еще 5 лет назад этот показатель равнялся 28,5 года. Та же тенденция наблюдается в США и Японии.

Позднее других создают семьи в Северной Европе — в Норвегии, Швеции и Дании. Уравновешенные и расчетливые викинги настолько охладели к институту брака, что мужчины там женятся в 37 лет, а женщины выходят замуж в 35 лет. Но зато и разводы там весьма редки.

Центральная Европа — Великобритания, Германия и Франция — чуть поактивнее. Семьи здесь создаются примерно в 32 года, это средневзвешенный показатель по Европе. Держаться на этом уровне Евросоюзу помогает статистика Италии и Турции, где средний возраст брачующихся — 25,5 года.

Чуть больше — 26,5 года — показатель в США и Японии. Но в США институт брака держится на «одноэтажной Америке» с ее традиционными ценностями и особенно демографической ситуацией в южных штатах. Мегаполисы решительно игнорируют как призывы правительства, так даже и финансовые посулы. Нью-Йорк дает отметку в 33,5 года — даже выше, чем в Европе. Такая же ситуация в Бостоне и Сан-Франциско.

Исследования показали зависимость уровня образования человека от его возраста вступления в брак: чем выше уровень образования — тем позже люди создают семьи.

К такому заключению пришел доктор социологии, профессор Джеймс Кросби из университета Дублина.

«Любое высшее образование неизменно включает в себя курс психологии и основ права. Люди, получившие диплом, очень хорошо понимают разницу между любовью, чисто биологическим влечением и государственным институтом брака. Хорошее логическое мышление, сопутствующее высокому интеллектуальному развитию, гарантирует понимание, что любить можно друг друга и в частном порядке, в рамках так называемого гражданского брака. А вот официальные отношения — это коллективная финансовая и правовая ответственность, на которую решаются только те, кто вполне уверился во взаимных чувствах», — подчеркивает ученый.

В большинстве развитых стран официальная регистрация брака автоматически означает совместное владение имуществом. Как показывают статистика и соцопросы, брачные контракты защищают личную собственность каждого супруга далеко не так идеально, как об этом говорят адвокаты. Кроме того, государство настойчивее лезет в отношения между супругами, щедро раздавая суровые наказания за самые незначительные нарушения т.н. прав человека в рамках семьи. Рядовой семейный скандал грозит обернуться штрафом, а то и тюрьмой.

Еще один очень важный фактор: развитие социально ориентированной медицины. А именно — та ее часть, которая касается репродукции. Если раньше женщина могла, как правило, нормально выносить и родить ребенка до 35 лет, то сейчас в Европе, США и Японии дамы успешно рожают и в 40-45 лет. Так что торопиться с браком исключительно ради ребенка тоже вроде бы незачем.

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