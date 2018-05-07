С завтрашнего дня погода ухудшится

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 14-17°, днем 22-26°, в Баку ночью 15-17°, днем 24-26° тепла.

Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 60-70%, днем – 40-45%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульба составит 14-16°, на пляжах Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 17-18° тепла.

В районах Азербайджана 8 мая осадков не ожидается, но утром местами будут грозы, пойдет дождь. Утром в некоторых местах ожидается туман. Подует восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-18°, днем 28-33°, в горах ночью 5-10°, днем 13-18° тепла.

С вечера 8 мая, начиная с западных районов Азербайджана, до 11 мая ожидаются переменная облачность, грозы, дожди, местами проливные. Ожидается повышение уровня воды.

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