С января следующего года обязательное медстрахование будет доступно каждому

«С января будущего года на территории страны каждому будут предоставлены услуги обязательного медицинского страхования».

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал вице-премьер, заместитель председателя — исполнительный секретарь партии «Ени Азербайджан» Али Ахмедов.

По его словам, на данный момент проводится работа в области обязательного страхования: «Проводятся работы по приведению в готовность больниц, переданных на баланс Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, подготавливаются нормативно-правовые документы. Формы финансирования оказываемых гражданам услуг по различным категориям будут отличаться. Естественно, пенсионеры, инвалиды будут обеспечены страховкой за счет государства».

Вице-премьер отметил, что относящиеся к другим категориям лица смогут воспользоваться услугами, оплатив за обязательное медицинское страхования: «Для наемных работников здесь предусмотрено одно правило. С их зарплаты, а также доходов работодателя предусматривается выплата определенных процентов Госагентству. Для лиц, не занимающихся наемным трудом, установят определенную сумму».