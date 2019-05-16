С Шакиры сняли обвинения в плагиате

Мадридский суд признал колумбийскую певицу Шакиру невиновной в плагиате, в котором ее обвинил кубинец Ливан Кастельяно Вальдес, следует из судебного постановления.
Ливан Кастельяно Вальдес заявляет, что в песне La Bicicleta («Велосипед»), которую Шакира записала вместе с Карлосом Вивесом в 2016 году, и которая набрала на Youtube более миллиарда трехсот миллионов просмотров, она скопировала часть песни, написанной им 22 года назад.
Кубинец утверждает, что в ней использованы фрагменты его композиции Yo te quiero tanto («Я тебя так люблю»), написанной в 1997 году.
Слушания состоялись в марте этого года, и Шакира, и Вивес опровергли все выдвинутые против них обвинения.