С сегодняшнего дня началась регистрация на летние экзамены

Вновь активирована система приема заявлений в высшие учебные заведения и средне-специальные учебные заведения на основе полного (11 классов) среднего образования.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре Азербайджана, абитуриенты, выразившие желание участвовать в весенних экзаменах в вузы, могут с 30 мая по 10 июня пройти регистрацию для участия в летних экзаменах. Абитуриентам, выбравшим в электронных заявлениях один или два пункта из предоставленных трех в I-IV, V группы специальностей вузов или ссузы (колледжи), разрешается выбрать и другие пункты.

Сдавшие выпускные экзамены, однако не участвовавшие в электронном приеме документов 15 марта – 15 апреля абитуриенты (только выпуск текущего года) могут заполнить заявление, подтвердить его и представить в вузы или ссузы.

Отметим, что абитуриенты, не участвовавшие в первом этапе приемного экзамена (для выпускников этого года – выпускные экзамены) и получившие «неудовлетворительное» на экзамене по «Азербайджанскому языку», на конкурс не допускаются.

| 2019-05-30T13:15:51+00:00 30 мая 2019, 14:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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