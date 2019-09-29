SƏS uşaqlar: создатели проекта в Баку раскрывают «Зеркало» все подробности

Проект SƏS uşaqlar (Голос. Дети) выходит на финишную прямую. Сегодня на ITV проходит заключительный кастинг. Ранее, в поисках талантливых детей команда проекта посетила 6 городов Азербайджана.

О результатах, которые превзошли все ожидания, в интервью # рассказывает Римма Шаповалова, вокальный руководитель SƏS uşaqlar:

— В каких городах прошли кастинги и кому принадлежала идея отправиться в поисках талантов за пределы Баку?

— Мы проехали 6 регионов, побывали в Агдаме, Гяндже, Шамахы, Шеки, Кубе и Ленкорани. Мы колесили на специальном автобусе, со всей необходимой аппаратурой, нас было 9 человек, в том числе музыкальный продюсер Лейла Кулиева, исполнительный продюсер Анастасия Корягина , оператор, звукорежиссер, редакторы.

Идея, я назвала бы ее национальной задачей, принадлежала руководителю Общественного телевидения Балашу Касумову. Цель заключалась в том, чтобы дать возможность талантливым детям проявить себя, ведь не каждый ребенок может приехать из дальнего региона в столицу. Надеюсь, что мы с этой задачей справились. С нашей стороны был предварительный запрос в местные музыкальные школы, но были и такие дети, которые пришли на кастинг совершенно случайно. Объем посещаемости был на удивление масштабным.

— Какие впечатления?

— Самые наилучшие! Мы услышали прекрасные народные голоса, познакомились с потрясающими детьми. Невозможно забыть детей в Агдаме, которые великолепно исполняли мугам, и я наглядно увидела, как бережно передаются традиции карабахской вокальной школы из поколения в поколение. Это очень приятно.

Но поскольку SƏS uşaqlar – это проект, который требует и эстрадного исполнения, мы будем делать интересные коллаборации, каверы. Безуловно, будем включать и народное пение, в том числе мугам, так как это краска страны, которой нет больше нигде в мире.

Будут оригинальные аранжировки, и думаю, это станет большим сюрпризом для мировой общественности. Мы покажем, как можно соединить мугам, вокал и эстрадные аранжировки. Это будет своего рода изюминкой проекта SƏS uşaqlar в Азербайджане.

— Расскажите о детях, которые поразили вас больше всего…

— В каждом регионе был свой аромат, была своя индивидуальность. Конечно же, меня поразил карабахский мугам, и дети, которые его исполняли.

Приятно удивила девочка из Ленкорани, которая исполняла рэп, при этом прекрасно танцевала. Возможно, и я очень на это надеюсь, мы увидим ее в проекте.

Безусловно, все эти дети – это те лепестки цветка страны, которые мы открыли для себя, и это оставило неизгладимое впечатление у всей нашей команды.

— Сколько детей отобрано в проект?

— Это будет известно лишь по окончании бакинского кастинга. Далее мы еще раз отсмотрим весь материал, и предположительно на следующей неделе уже определимся с количеством детей, которые будут приглашены на прослушивание.

— Когда состоится первый эфир SƏS uşaqlar?

— Старт эфира на телеканале ITV 26 января. Напомню, что проект впервые приходит в Азербайджане, благодаря лицензии известного вокального телепроекта, полученной в апреле текущего года Общественным телевидением и радио Азербайджана.

Был подписан договор о сотрудничестве между İTV и компанией Talpa Global B.V, являющейся автором проекта The Voice.