С ростом минимальной пенсии выйти на заслуженный отдых будет сложнее

В этом месяце минимальная трудовая пенсия азербайджанцев увеличена до 200 манатов, однако повод для радости усугубляется тем, что вслед за ростом пенсий увеличится минимальный пенсионный капитал, необходимый для выхода на пенсию.

Таким образом, для выхода на пенсию нашим гражданам потребуется либо 25 лет страхового стажа, либо же минимальный пенсионный капитал в размере 28 800 манатов, подсчитал руководитель Центра экономического и социального развития Вугар Байрамов. «Если гражданин не имеет 25-летнего страхового стажа и пенсионного капитала в размере 28 800 манатов, он лишается права на пенсию. Это правило действует для всех пенсионеров, за исключением привилегированных групп», — сказал экономист, напомнив, что низший порог пенсионного капитала определяется, исходя из размера минимальной пенсии.

Согласно действующему законодательству, граждане имеют право на трудовую пенсию по возрасту, независимо от страхового стажа, если личный пенсионный капитал обеспечивает пенсию в размере не менее ее минимальной суммы, либо при наличии 25-летнего страхового стажа. Предусматриваются также досрочные пенсии для тех, кто работал в течение длительного времени во вредных или опасных условиях труда, или женщин с пятью детьми.

К вопросу о том, как рассчитывается минимальный пенсионный капитал. По данным эксперта, эта величина равна размеру минимальной пенсии, и вычисляется по формуле 200 (минимальная пенсия)х 144 (12 лет х12 месяцев) =28 800. В перспективе при увеличении минимальной пенсии минимальный пенсионный капитал будет также расти. Это означает, что когда минимальная пенсия достигает 300 манатов, выйти на пенсию смогут те, кто собрал на страховом счете 43,2 тысячи манатов и более, если у них нет 25-летнего страхового стажа.

«Увеличение минимального пенсионного капитала момент положительный, — говорит экономист, Однако по мере роста этой суммы количество людей, имеющих право выйти на пенсию, может сократиться. Очевидно, что в перспективе собрать на личном страховом счете 28 800 манатов, а тем более 43 200 манатов будет непросто», — говорит Байрамов.

По его словам, пенсионная реформа в Азербайджане предусматривает пенсионное обеспечение за счет сбережений граждан, без бюджетных ассигнований. Однако принимая такие решения, важно учитывая давнюю проблему теневой экономики, а также высокий уровень неформальной занятости. Словом, полностью отказываться от бюджетной подпитки в данном случае неуместно и новый подход требует корректив с учетом объективных обстоятельств.

В этой связи ЦЭСР предлагает правительству профинансировать 40% пенсионного капитала. Т.е. если гражданин располагает пенсионным капиталом в размере 17280 манатов, государство должно помочь ему и выплатить из бюджета недостающую часть в размере 11 100 манатов, чтобы человек мог выйти на заслуженный отдых. В противном случае уже в ближайшее время могут возникнуть сложности с выходом наших граждан на пенсию, уверен специалист.