С предвзятым отношением к туберкулезникам надо бороться

«Мы, как Всемирная организация здравоохранения, готовы предоставить Азербайджану всю необходимую помощь для совершенствования законодательства по борьбе с туберкулезом».

Как сообщает Report, об этом на прошедших в Милли Меджлисе слушаниях, посвященных Всемирному дню борьбы с туберкулезом, сказала глава азербайджанского офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханде Харманджи.

По ее словам, закон «О борьбе с туберкулезом» был принят в Азербайджане в 2001 году и его следует пересмотреть: «Против этого заболевания ведется серьезная борьба. Несмотря на это, в некоторых странах демонстрируется предвзятое отношение к туберкулезникам. Им не дают работу, за них не выдают замуж девушек. Следует бороться с этим. В Азербайджане ведется серьезная работа в области борьбы с туберкулезом и ее следует продолжить».