С праздником, независимая пресса!

В эти дни в Азербайджане отмечают день прессы. 22 июля 1875 года Гасанбек Зардаби добился печати в Баку газеты «Экинчи» на родном языке. С того дня прошло 143 года, за это время, Азербайджан «похоронил» монархическую царскую империю России, а затем тоталитарный режим советов, и вот оно, наконец, свобода — Азербайджан стал независимым, но пресса наша, к сожалению, после очень небольшого промежутка, вновь потеряла свою независимость.

С момента выпуска газеты «Экинчи» по сегодняшний день, фундаментальных изменений так и не произошло, и страна и пресса переживают те же проблемы, которые поднимал Зардаби. Основатель отечественной прессы был весьма умным, дальновидным человеком, и, что самое важное, имел храбрость при абсолютно монархической системе писать о существующих проблемах.

Но что мы видим сегодня? Случайные люди в СМИ, которые в жизни не написали ни одной статьи или хотя бы заметки, позиционируют себя «продолжателями дела Зардаби» и являются медиа-магнатами. Собираются и поздравляют друг друга с праздником.

Вот, только вчера, был объявлен список газет, которые получили госгранты в размере от 30 до 40 тысяч манат. За исключением парочки газет, их влияние не распространяется дальше работников газеты и типографии, а о реальных покупателях говорить не приходится. Соответственно тут возникает вопрос: насколько эти газеты, легитимны с моральной точки зрения среди населения? Насколько верно их дотировать, если благодаря «деятельности» этих газет и многих других органов СМИ Азербайджана потеряли собственную аудиторию?

Интересно, а сам Зардаби, хотел бы получать грант (в то время это называлось по-другому) для своей газеты «Экинчи», в условиях, когда его газета писала бы не о проблемах, а о бурном развитии страны, о том, что блэкаут – это и есть результат развития (образно говоря)? Думаю, нет, ибо если бы он был таким, его имя не было вписано в историю медиа Азербайджана золотыми буквами. История жестокая наука, она помнит все и обо всех, как бы не пытались ее переиначить. Зардаби остался в истории прессы Азербайджана как отец журналистики, а как запомнятся нынешние «медиа-генералы»? Запомнятся ли вообще?

Но, как и во всех остальных сферах Азербайджана, в прессе, существует другой, параллельный мир, который остался за фасадом дня прессы и в котором из последних сил держится отечественная пресса. Этих журналистов никто даже словом не поздравит, не пригласит на помпезные мероприятия, им никто не выделит грант и не даст квартиры даже в третьем здании. Не даст им медали за заслуги перед отечественной прессой. Они и не возьмут, даже если их будут просить.

Целая когорта журналистов бросила любимое дело, то, чем зарабатывала себе на жизнь, и ушла из этой сферы, какая-то часть загубила себя в бутылке, пытаясь заглушить горечь от происходящего, а какая-то все еще надеется и борется. И как это ни парадоксально, именно в них все еще живет и продолжается дело Зардаби, благодаря им в стране освещаются проблемы, некоторые из которых все же решаются. Но, знайте, жестокая история запомнит именно их, людей, которые пытались сделать для своей страны, для общества что-то полезное.

С праздником, дорогие коллеги!

24 просмотров