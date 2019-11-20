С отменой виз турецкие граждане охотнее посещают Азербайджан

По информации Службы занятости Турции (İŞKUR) за январь-октябрь истекающего года увеличилось число приезжающих в нашу страну для трудоустройства турецких граждан. По мнению специалистов, активизация миграционного потока вызвана отменой визовых ограничений для граждан Турции в сентябре текущего года.

В заявлении этой структуры говорится, что за девять месяцев услугами İŞKUR для поиска работы в Азербайджане воспользовалось на 38,5% больше соискателей по сравнению с отчетным временем минувшего года. По свидетельству специалиста Центра экономического и социального развития (ЦЭСР) Рашада Гасанова, отмена виз для граждан Турции сыграла здесь решающее значение.

По мнению эксперта, результаты этого шага были предсказуемы, поскольку граждане этой страны с общегражданскими паспортами получили возможность беспрепятственно въезжать на территорию нашей страны и пребывать здесь в течение 30 дней, а после месячного нахождения в Азербайджане они должны либо покинуть его пределы, либо же зарегистрироваться для дальнейшего пребывания.

Собеседник отметил, что такой облегченный режим до недавнего времени действовал в одностороннем порядке:

«Еще 12 лет назад соседняя страна отменила визы для наших граждан, которые могли беспрепятственно въезжать на территорию Турции и проживать там без визы до тридцати дней. С этой точки зрения, решение отменить визы для граждан Турции можно рассматривать как ответный, многообещающий шаг в контексте усиления миграционных процессов и дальнейшего укрепления связей с этой братской страной. С отменой виз, безусловно, усилится экономическое взаимодействие между нашими странами, данное решение также послужит углублению торговых связей и расширению туристического потока между нашими странами».

Между тем, по мнению специалиста по вопросам миграции Азера Аллахверанова, безвизовый режим с Турцией является в большей степени политическим шагом, однако это долгожданное решение, безусловно, окажет благоприятное влияние на желание граждан соседней страны посетить Азербайджан. «Однако резких, так сказать, масштабных изменений в контексте миграционных процессов не предвидится, — сказал он. — Безусловно, с отменой виз граждане Турции будут чаще ездить в Азербайджан, ведь им не придется больше сталкиваться с различными административными препонами, как то оформление разрешения, выплата государственной пошлины и пр. И хотя для гостей из этой соседней страны визовый режим был мягче, а пошлина на порядок ниже, все же необходимость оформления виз не содействовала росту числа приезжающих. Теперь же ситуация изменится в лучшую сторону».

Возвращаясь к данным Службы занятости соседней страны, несмотря на серьезный процентный рост, количество изъявивших желание работать в Азербайджане турецких граждан незначительно. В İŞKUR отметили, что за отчетный период через эту организацию Азербайджан посетили лишь 36 человек. В целом же за девять месяцев сего года по линии İŞKUR за рубеж отправились 16,1 тысячи граждан Турции.