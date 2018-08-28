С острова Свободы в Нью-Йорке эвакуировали более трех тысяч человек

Около 3,4 тысячи человек были эвакуированы с острова Свободы в Нью-Йорке, где находится статуя Свободы, в связи с взрывом трех баллонов с пропаном. Как передает Интерфакс, об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на службу нацпарков США.

Отмечается, что причиной взрыва послужила ошибка строителей.

Один из работников в результате инцидента получил ожог, не угрожающий жизни.

К настоящему моменту пожар ликвидирован, остров и статуя Свободы вновь открыты для посещения, сообщает телеканал.

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