С ноября удостоверения личности будут выдаваться независимо от регистрации по месту жительства

С 1 ноября со стороны сотрудников структур по вопросам регистрации министерства внутренних дел, осуществляющих деятельность в территориальных органах полиции и центрах ASAN xidmət, удостоверения личности граждан Азербайджанской Республики будут выдаваться независимо от регистрации по месту жительства.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в связи с этим министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал приказ о дополнительных мерах по повышению удовлетворенности граждан в сфере выдачи удостоверений личности.

Отметим, что общегражданские паспорта с электронным носителем, внедренные в соответствии с указом президента Ильхама Алиева, уже с сентября 2013 года выдавались вне зависимости от прописки по месту жительства в центрах ASAN xidmət и территориальных органах полиции.

В целом принимаются необходимые меры для оказания гражданам услуг по высоким стандартам во всех направлениях деятельности МВД.

| 2019-09-28T18:25:58+00:00 28 сентября 2019, 18:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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