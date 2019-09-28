С ноября удостоверения личности будут выдаваться независимо от регистрации по месту жительства

С 1 ноября со стороны сотрудников структур по вопросам регистрации министерства внутренних дел, осуществляющих деятельность в территориальных органах полиции и центрах ASAN xidmət, удостоверения личности граждан Азербайджанской Республики будут выдаваться независимо от регистрации по месту жительства.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в связи с этим министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал приказ о дополнительных мерах по повышению удовлетворенности граждан в сфере выдачи удостоверений личности.

Отметим, что общегражданские паспорта с электронным носителем, внедренные в соответствии с указом президента Ильхама Алиева, уже с сентября 2013 года выдавались вне зависимости от прописки по месту жительства в центрах ASAN xidmət и территориальных органах полиции.

В целом принимаются необходимые меры для оказания гражданам услуг по высоким стандартам во всех направлениях деятельности МВД.