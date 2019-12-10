С нового года пенсии в Азербайджане повысятся на 13-14%

С 1 января 2020 года пенсии в Азербайджане будут увеличены в соответствии с ростом среднемесячной зарплаты.

Об этом во вторник сказал Trend заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов.

По его словам, по прогнозам рост составит 13-14 процентов.

«С 1 января пенсии увеличатся в соответствии с ростом среднемесячной заработной платы — примерно на 13-14 процентов. Рост охватит все категории пенсионеров, в том числе это будет относится и к размеру минимальной пенсии», — сказал Керимов.

Он добавил, что после повышения размер минимальной пенсии достигнет 230 манатов.

| 2019-12-10T15:17:20+00:00 10 декабря 2019, 17:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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