С нового года пенсии в Азербайджане повысятся на 13-14%

С 1 января 2020 года пенсии в Азербайджане будут увеличены в соответствии с ростом среднемесячной зарплаты.

Об этом во вторник сказал Trend заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов.

По его словам, по прогнозам рост составит 13-14 процентов.

«С 1 января пенсии увеличатся в соответствии с ростом среднемесячной заработной платы — примерно на 13-14 процентов. Рост охватит все категории пенсионеров, в том числе это будет относится и к размеру минимальной пенсии», — сказал Керимов.

Он добавил, что после повышения размер минимальной пенсии достигнет 230 манатов.