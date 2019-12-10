С надеждой на мир

Гонконг в очередной раз удивил мир. Санкционированная властями воскресная акция протеста в Гонконге собрала сотни тысяч участников в центре города, сообщают западные и местные СМИ.

По данным Associated Press, гонконгцы скандировали «Борьба за свободу!». Протестующие прошли маршем примерно 2 километра по городу, стартовав от парка Виктория в районе Козуэй-Бей, до Центрального района города.

Причем, участников акции собралось настолько много, что иногда толпе приходилось останавливаться, потому что она не могла двигаться вперед по улице. Многие пришли целыми семьями с детьми. Когда на улицах стемнело, участники акции подняли вверх мобильные телефоны с включенными фонариками и экранами.

Организаторы акции призвали полицию не разгонять протестующих и не применять слезоточивый газ.

Меж тем, до начала шествия полиция в Гонконге в рамках операции задержала 11 человек, в том числе 3 женщин, и обнаружила у них оружие, в том числе огнестрельное. «Было изъято большое количество оружия, в том числе одно огнестрельное, и более сотни пуль. Спецслужбы предположили, что группировка планировала использовать это оружие в ходе шествия и дискредитировать таким образом полицию», — говорится в сообщении правоохранителей в Facebook.

Также полицейские уточнили, что задержали этих людей за хранение огнестрельного оружия без лицензии, за хранение товаров, способных нанести ущерб, и за хранение запрещенных видов оружия, а также за незаконное сборище.

При этом телерадиокорпорация RTHK ссылаясь на заявление полиции, сделанное в ходе пресс-конференции, отметила, что правоохранители изъяли полуавтоматический пистолет Glock и 105 пуль. В полиции подчеркнули, что впервые за полгода протестов был изъят пистолет, что вызвало беспокойство правоохранителей. Также были изъяты дубинки, холодное оружие, перцовые баллончики и два пуленепробиваемых жилета.

По словам представителя полиции, некоторые из задержанных, предположительно, были участниками «радикальной группы», которая метнула «коктейль Молотова» в полицейский участок в октябре.

А в целом за минувшие выходные правоохранительные органы Гонконга задержали свыше 40 участников уличных беспорядков в разных районах города. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции старший суперинтендант полиции Квок Ка-чуен.

«Полиция задержала в выходные в общей сложности 42 человека — 37 мужчин и 5 женщин — в возрасте от 14 до 63 лет», — сказал он. Задержанные, по словам представителя полиции, обвиняются в хранении оружия, сговоре с целью совершения насильственных действий, незаконных собраниях.

Суперинтендант отметил, что состоявшийся в воскресенье масштабный митинг оппозиции «в целом прошел мирно». Однако отдельные радикально настроенные протестующие попытались использовать это мероприятие для того, чтобы учинить акты вандализма в ряде магазинов и у зданий судебных инстанций.

Крупнейший за последние недели митинг был приурочен к отмечаемому 10 декабря Дню прав человека. Мероприятие прошло в спокойной атмосфере, обошлось без серьезных столкновений и происшествий. Организаторы шествия из «Гражданского фронта за права человека» отмечают, что оно собрало до 800 тыс. участников.

Уже полгода продолжаются выступления, и возможно, это объясняется тем, что Гонконг, ввиду своей истории, считает себя международным мегаполисом, который был присоединен к Китаю. Культурно он сильно отличается от материкового Китая. Здесь давно действует система либерального западного образования, открытый интернет, у местных жителей западные ценности — независимость, индивидуализм. Тогда как в Китае ключевые ценности — сообщество и семья, а личность второстепенна. При этом большинство гонконгцев согласны быть частью Китая, но только на своих условиях. Они верят в принцип «одна страна — две системы».

Местные жители понимают, что приблизились к точке кризиса и что все остальные опции, кроме уличных протестов, уже были использованы.

Протесты начались с требования отозвать закон об экстрадиции. Оно уже выполнено, и теперь демонстранты добиваются выполнения следующих пяти пунктов. Во-первых, введения всеобщего избирательного права. Китай обещал сделать это до 2020 года, но так и не выполнил обещание. Сейчас часть правительства Гонконга избирают граждане, а еще часть — Пекин, и они никак не могу поладить между собой. Второе требование — отправить в отставку главу города Кэрри Лэм. Третье — отменить признание протестов массовыми беспорядками, ведь за участие в последних грозит тюремный срок до 10 лет. Четвертое требование — объявить амнистию всем арестованным протестующим. И последнее — провести общественное расследование всех тяжелых инцидентов.

Для разрешения ситуации Китай, видимо, должен признать уникальное наследие и историю Гонконга. И право чертить линии свобод и ограничений в политике города должно принадлежать самим гонконгцам, а не Пекину.