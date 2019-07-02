С начала следующего года въезд в центр Венеции будет платным

Введение платного въезда в центр города, которое должно было начаться в Венеции в мае этого года, переносится на 1 января 2020-го. Такое решение было принято в джунте, исполнительном административном органе города, сообщает life.ru.

К тому, что именно такими мерами необходимо ограничить турпоток, власти пришли ещё в декабре 2018 года. Возможность введения подобного сбора была рассмотрена во время принятия парламентом Италии правительственного законодательного проекта о государственном бюджете. Согласно изначальному плану, собранные деньги пойдут на содержание города, уборку мусора и чистку каналов.

Ранее речь шла о введении обязательной платы в размере трёх евро со всех туристов, кроме тех, кто собирался на отдых в область Венето. Однако механизм взимания налога не был до конца проработан, в связи с этим введение налога было отсрочено.