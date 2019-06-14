С начала года зарплата наемных работников выросла на 7,9%

Число наемных работников в Азербайджане в годовом сравнении увеличилось на 2,9% и по состоянию на 1 мая составило 1 583,3 тыс. человек, из них 895,7 тыс. заняты в государственном, 687,6 тыс. — в частном секторе экономики.

Из общего числа наемных работников 21,2% заняты в сфере образования, 18,5% — торговли, ремонта транспортных средств, 13,0% — промышленности, 8,4% — здравоохранения и социальных услуг, 7,1% — строительства, 6,9% — государственного управления и обороны, социального обеспечения, 4,6% — транспорта и складского хозяйства, 3,3% — профессиональной, научной и технической деятельности, 3,1% — сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 1,6% — финансов и страховой деятельности, 12,3% — прочих секторах экономики.

В январе-апреле среднемесячная номинальная зарплата наемных работников в годовом сравнении выросла на 7,9% и составила 581,2 маната. Самая высокая среднемесячная зарплата зафиксирована в сфере горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, строительства, информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельности, а также транспорта и складского хозяйства.