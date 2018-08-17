С начала года граждане Азербайджана купили в Турции около 500 квартир

В январе-июле текущего года граждане Азербайджана купили в Турции 487 квартир.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкую прессу, азербайджанцы по этому показателю занимают 9 место среди граждан других государств.

В целом, в течение 7 месяцев иностранные граждане стали владельцами 14 676 квартир в Турции, что на 65,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самыми крупными инвесторами на рынке недвижимости страны являются граждане Ирака (2 571 квартира), Саудовской Аравии (1 298 квартир), Ирана (1 265 квартир), России (988 квартир) и Афганистана (862 квартиры).

52 просмотров
| 2018-08-17T17:30:05+00:00 17 августа 2018, 19:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

По теме

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss