С начала боев под Триполи в Ливии погибли 739 человек

Почти 740 человек погибли, более 4,4 получили ранения в результате боев в ливийском Триполи, говорится в сообщении подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в стране, передает РИА Новости.

Командующий восточной Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для «освобождения от террористов». Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции «Вулкан гнева». В последние дни ВВС ЛНА провели несколько обстрелов позиций и складов оружия вооруженных формирований в разных районах Триполи.