С начала боев под Триполи в Ливии погибли 739 человек

Почти 740 человек погибли, более 4,4 получили ранения в результате боев в ливийском Триполи, говорится в сообщении подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в стране, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось о 691 погибшем и 4012 раненых.
Командующий восточной Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для «освобождения от террористов». Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции «Вулкан гнева». В последние дни ВВС ЛНА провели несколько обстрелов позиций и складов оружия вооруженных формирований в разных районах Триполи.
«В результате вооруженного конфликта в столице Ливии 739 человек погибло, в том числе 41 мирный житель, 4407 получили ранения, среди них 137 мирных жителей», — говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге организации в Twitter.