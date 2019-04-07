С днем рождения, писатель!

Народному писателю, прославившемуся во всем мире своими психологическими и политическими детективами, Чингизу Абдуллаеву сегодня исполняется 60 лет.

Он является единственным азербайджанским писателем создающим свои произведения на русском языке в этом жанре.

Литературная деятельность началась с нескольких лирических рассказов, среди которых «Вальс» (1981) и «Кусок хлеба» (1981—1982). Первое крупное произведением писателя — роман «Голубые ангелы» — было издано в 1988 году в Баку. Позже вышла в свет трилогия — «Закон негодяев», «Кредо негодяев» и «Совесть негодяев».

Помимо России, произведения народного писателя издавались в Швеции («Симфония тьмы»), Румынии («Дронго»), Эстонии («Моё прекрасное алиби» в 2008 году, «Тоннель призраков» в 2008 году, «Почти невероятное убийство» в 2010 году, «Сотвори себе мир» в 2010 году), во Франции («Идеальная мишень», «Бремя идолов» и «Обученный убивать»), Латвии («Бремя идолов» в 2015 году, «Дом одиноких сердец» в 2015 году, «Опрокинутая реальность» в 2016 году, «Синдром жертвы» в 2016 году и «Линия аллигатора» в 2017 году), в Боснии и Герцеговине («Оппоненты Европы» в 2015 году). Также пять романов Абдуллаева изданы в Турции в 2016.

По мотивам книг Чингиза Абдуллаева снимаются фильмы.

С ноября 2006 года Чингиз Абдуллаев является профессором кафедры уголовного права Азербайджанского международного университета.

Почётный доктор Бакинского Евразийского Университета.

С октября 2014 года — почётный доктор болгарского Университета библиотековедения и информационных технологий.

31 марта 2015 года Чингиз Абдуллаев был избран председателем Наблюдательного совета азербайджанского профессионального футбольного клуба «Нефтчи».

Деятельность Чингиза Акифоыича многогранная и разносторонняя.

От имени редакции # , мы поздравляем Чингиза Абдуллаева с юбилеем и желаем ему творческих успехов, крепкого здоровья и удачи во всех сферах. С днем рождения, Чингиз муаллим!