С Байконура запустили обсерваторию с германским рентгеновским телескопом

С космодрома Байконур в Казахстане в субботу, 13 июля, запустили российско-германскую орбитальную астрофизическую обсерваторию «Спектр-РГ» с телескопом eROSITA, предназначенным для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения.

Ракета-носитель тяжелого класса «Протон-М» с научным космическим аппаратом на борту стартовала в 16.30 по бакинскому времени.

До этого запуск, изначально запланированный на 21 июня, дважды переносили. В первый раз это произошло из-за обнаруженных отклонений в работе одного из разовых химических источников тока телескопа. Во второй — из-за проблем с аккумулятором обсерватории.

Отделение трех ступеней ракеты-носителя, а также отстыковка разгонного блока произошли в штатном режиме. Как ожидается, аппарат приступит к работе через три месяца в окрестности точки Лагранжа L2 в системе «Солнце-Земля» на расстоянии 1,5 млн км от поверхности Земли.