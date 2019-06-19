С артиллеристами азербайджанской армии проведены командирские сборы

Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2019 год, проведены командирские занятия с начальниками артиллерии воинских объединений и соединений, а также с командирами и заместителями командиров артиллерийских воинских частей.

Как сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, в ходе сборов проведены учения и занятия с ракетными и артиллерийскими подразделениями в условиях, приближенных к боевым, проанализированы итоги боевой подготовки и состояние воинской дисциплины, а также поставлены задачи в связи с предстоящим учебным периодом.

В завершение сборов с целью проверки теоретических знаний офицерского состава были приняты зачеты и выполнены практические стрельбы.

| 2019-06-19T16:20:27+00:00 19 июня 2019, 21:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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