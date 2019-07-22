С-400 встанут на боевое дежурство в Турции в начале 2020 года

Поставленные Анкаре российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 заступят на боевое дежурство в начале 2020 года, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает РИА Новости.
США ранее заявили о решении исключить Турцию из программы F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400. Участие Анкары в программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года.
«С-400 будут установлены до 2020 года… Нас из программы F-35 не исключили, (президент США Дональд — ред.) Трамп этого не хочет, он старается сдержать свое слово, которое он дал нашему президенту в Осаке на саммите G20. У него есть полномочия отклонять решения конгресса», — сказал Чавушоглу в эфире телеканала TGRT.