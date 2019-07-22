С-400 встанут на боевое дежурство в Турции в начале 2020 года

Поставленные Анкаре российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 заступят на боевое дежурство в начале 2020 года, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает РИА Новости.
США ранее заявили о решении исключить Турцию из программы F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400. Участие Анкары в программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года.
«С-400 будут установлены до 2020 года… Нас из программы F-35 не исключили, (президент США Дональд — ред.) Трамп этого не хочет, он старается сдержать свое слово, которое он дал нашему президенту в Осаке на саммите G20. У него есть полномочия отклонять решения конгресса», — сказал Чавушоглу в эфире телеканала TGRT.
| 2019-07-22T13:08:36+00:00 22 июля 2019, 15:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss