С-400 не отдалят Турцию от НАТО

Турция как член НАТО не намерена отдаляться от альянса из-за заключения соглашения с Россией о покупке зенитных ракетных комплексов С-400 («Триумф»). Об этом в пятницу, 3 мая, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар. В интервью турецкому телеканалу NTV Акар уточнил, что недавнее предложение США о продаже Анкаре системы Patriot, которая является конкурентом С-400, оказалось «более позитивным», нежели предыдущие предложения Белого дома.

Кроме того, Хулуси Акар заявил, что Вашингтон выказывает «определенную гибкость» в подходе к планируемой зоне безопасности, которая будет создана на северо-востоке Сирии вдоль границы с Турцией. На этой неделе специальный посланник США по Сирии провел переговоры с турецким правительством. Турция заявляла, что хочет создать безопасную зону к востоку от реки Евфрат после того, как бóльшая часть американских войск будет выведена из страны.

| 2019-05-03T16:11:09+00:00 3 мая 2019, 19:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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