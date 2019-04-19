С-400 не несут угрозы для F-35, заявили в МИД Турции

Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, которые приобретает Турция, не представляют угрозы для американских истребителей пятого поколения F-35, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
«Десять лет не могли получить такие комплексы от наших союзников, теперь получаем С-400 от РФ. В США говорят, что С-400 повысят уязвимость F-35. Мы так не думаем, но пусть свое слово скажут специалисты. Мы предложили создать совместную комиссию, если они так переживают. Но из США ответ пока не пришел», — сказал Чавушоглу журналистам.
По его словам, С-400 в Турции будут находиться под полным контролем Анкары.
«В Сирии есть С-400, и самолеты США десятки раз летали в этом регионе. В Норвегии (около границ с РФ, где дислоцированы С-400) самолеты НАТО также летают, и никого это не тревожит. Поэтому мы не видим большой проблемы и причин для волнений. Но опять же, если для них это проблема, давайте обсудим. Наши союзники по НАТО должны понимать, что нам очень срочно нужны системы ПВО, и если мы не получаем их от союзников, значит, будем брать там, где сможем», — отметил турецкий министр.(РИА Новости)