С-400 будут под полным контролем Турции

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в четверг, что приобретаемые у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 будут под полным контролем Анкары. Об этом, как сообщает CNN Türk, глава внешнеполитического ведомства сказал в ходе визита в Латвию.

«Существует мнение, что С-400 будут представлять угрозу для истребителей F-35. Эти системы будут полностью находиться под нашим контролем, они не будут интегрированы в систему НАТО. Они будут под полным нашим контролем», — подчеркнул Чавушоглу.

| 2019-05-16T15:07:59+00:00 16 мая 2019, 17:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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