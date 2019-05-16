С-400 будут под полным контролем Турции

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в четверг, что приобретаемые у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 будут под полным контролем Анкары. Об этом, как сообщает CNN Türk, глава внешнеполитического ведомства сказал в ходе визита в Латвию.

«Существует мнение, что С-400 будут представлять угрозу для истребителей F-35. Эти системы будут полностью находиться под нашим контролем, они не будут интегрированы в систему НАТО. Они будут под полным нашим контролем», — подчеркнул Чавушоглу.