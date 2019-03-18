С 21 марта температура воздуха на территории Азербайджана повысится

С 21 марта температура воздуха на территории страны повысится.

Об этом заявила директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева. 

По ее словам, с завтрашнего вечера скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове стихнет: «Температура воздуха составит около 9 градусов тепла. 20 марта в некоторых районах, в том числе в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается дождь».

У.Тагиева добавила, что 21 марта в большинстве районов республики будет наблюдаться весенняя погода: «Пройдет без осадков. По сравнению с предыдущим днем, температура воздуха повысится. Днем в Баку и на Абшеронском полуострове максимальная температура воздуха достигнет 12-14 градусов тепла».

| 2019-03-18T17:02:03+00:00 18 марта 2019, 22:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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