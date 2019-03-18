С 21 марта температура воздуха на территории Азербайджана повысится

С 21 марта температура воздуха на территории страны повысится.

Об этом заявила директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По ее словам, с завтрашнего вечера скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове стихнет: «Температура воздуха составит около 9 градусов тепла. 20 марта в некоторых районах, в том числе в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается дождь».

У.Тагиева добавила, что 21 марта в большинстве районов республики будет наблюдаться весенняя погода: «Пройдет без осадков. По сравнению с предыдущим днем, температура воздуха повысится. Днем в Баку и на Абшеронском полуострове максимальная температура воздуха достигнет 12-14 градусов тепла».