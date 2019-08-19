С 2022 года обладателям шенгенских виз не будут проставлять штампы в паспортах

В ЕК заверяют, что нововведение призвано сократить время прохождения пограничного контроля и повысить его качество путем «автоматического расчета разрешенного пребывания каждого въезжающего», «обеспечить систематическое и надежное выявление случаев превышения срока пребывания», а также упростить доступ правоохранительным органам к сведениям о поездках. Решение о внедрении системы EES было согласовано Советом ЕС в 2017 году.

Автоматическая граница представляет собой агрегат, при подходе к которому нужно отсканировать титульный лист (с фотографией) своего биометрического паспорта, после чего откроются первые автоматические ворота и зажжется усиленное освещение, человек должен повернуться лицом к камере, которая автоматически устанавливается на уровне головы вошедшего, и сделать фотографию. Далее компьютер сопоставляет физические параметры человека, стоящего на границе, с базой данных. После чего открываются вторые автоматические ворота, разрешающие въезд или выезд человека. Процедура обычно занимает не более одной минуты. Если по какой-либо причине человеку не разрешено пройти через автоматическую границу, его направляют к ближайшему сотруднику погранслужбы.