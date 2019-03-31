С 2015 года ЕС помог спасти почти 730 тысяч беженцев в Средиземном море

С 2015 года Евросоюз участвовал в спасении почти 730 тысяч беженцев в Средиземном море. Такие данные комиссар ЕС по миграции и внутренних делам Димитрис Аврамопулос приводит в письме Европарламенту. Выдержки из документа издания немецкой медиагруппы Funke цитируют в воскресенье, 31 марта.

«Спасение человеческих жизней остается для ЕС и его членов обязательным», — отметил Аврамопулос. Еврокомиссар особо выделил «решающую роль» неправительственных организаций. При спасательных операциях в море речь идет о подлинной гуманитарной помощи, которую недопустимо криминализировать, подчеркнул он. При этом помощь на море необходимо оказывать в соответствии с международными правилами и не способствовать развитию деятельности преступных группировок, которые организуют доставку мигрантов в Европу, говорится в письме Аврамопулоса, сообщает dw.com.

26 марта Евросоюз объявил о прекращении военно-морской операции «София» у берегов Ливии, организованной для борьбы с подобными группировками и спасения беженцев. Поскольку страны — члены ЕС не смогли договориться о новой системе распределения спасенных в Средиземном море мигрантов, впредь наблюдение за деятельностью сетей проводников нелегальных мигрантов в рамках миссии «София» будет производиться лишь с воздуха. Однако обучение сотрудников ливийской береговой охраны будет продолжено.

Количество прибывающих в Евросоюз нелегальных мигрантов в последние годы сокращается. Так, в 2018 году Европейское агентство по охране внешних границ зарегистрировало 150 114 нелегальных пересечений границ ЕС. Это на 27 процентов меньше, чем годом ранее.