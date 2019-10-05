С 1 января 2020 года в Азербайджане вступит в силу обязательное медицинское страхование

После вступления в силу обязательного медицинского страхования в Азербайджане граждане, желающие получить этот пакет сначала должны будут обратиться в территориальные медучереждения, входящие в систему обязательного медстрахования, передает в субботу Trend со ссылкой на Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию.

Согласно информации, в случае, если в отдельном госучреждении невозможно обследование и лечение гражданина, он может быть направлен в частное медучреждение, которое имеет договор с Агентством. По дополнительной части пакета услуг предусмотрена плата-взнос обязательного медстрахованию.

В Агентстве добавили, что для некоторых групп населения, в случае если они не работают на основе трудового или гражданско-правового договора и не заняты предпринимательством, обязательное медстрахование будет оплачиваться за счет бюджета. Это лица 18-23 лет, получающие очное профессиональное, среднеспециальное или высшее образование, пенсионеры, лица, имеющие право на социальное пособие, члены семей, получающих государственную социальную помощь, беременные женщины, зарегистрированные в территориальных поликлиниках и учреждениях женских консультаций, а также роженицы в течение 42 дней, женщины в частично оплачиваемом социальном отпуске, согласно трудовому кодексу. Эти льготы предусмотрены только для граждан Азербайджана.

Отметим, что внедрение обязательной медицинского страхования на территории страны предусмотрено с 1 января 2020 года.