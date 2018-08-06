Ryanair отменила более 100 рейсов из-за забастовки пилотов

Ryanair объявила, что из-за забастовки, которую проведут 10 августа пилоты ирландской авиакомпании, она отменяет в этот день более ста рейсов из и в Бельгию.
«В связи с тем, что профсоюз пилотов в Бельгии призвал к забастовке 10 августа, мы, к сожалению, вынуждены отменить более 104 рейсов из и в Бельгию», — говорится в сообщении перевозчика, распространенном в Брюсселе. Ryanair при этом обязуется вернуть пассажирам деньги за авиабилеты или обменять их на места на рейсах в другие дни.
Бельгийская ассоциация пилотов BeCA призвала летчиков, работающих на Ryanair, поддержать решение коллег из других стран провести 10 августа забастовку в ситуации с актами запугивания летного персонала со стороны администрации ирландской авиакомпании.
Как говорится в заявлении BeCA, распространенном в Брюсселе, «с тех пор Ryanair проводит кампанию запугивания некоторых членов экипажа, которые участвовали в этих действиях. Такая практика неприемлема и противоречит праву на забастовку, которое гарантируется всеми международными конвенциями».
Ryanair — крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе. Работает в 33 странах, обслуживая свыше 1,8 тысячи направлений. Штат компании насчитывает около 11,5 тысячи человек.
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