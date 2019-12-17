Ряд известных деятелей науки и культуры призвали увековечить в Баку память Расулзаде

Инициативная группа в лице ряда известных деятелей науки и культуры выступила с предложением увековечить в Баку память основателя Азербайджанской Народной Республики Мамед Эмина Расулзаде, сообщает Turan.

Обращение подписали: Раис Расулзаде — заслуженный художник Азербайджана, внук М.А.Расулзаде; Солмаз Рустамова-Тохиди — доктор исторических наук, профессор,

Гулу Магеррамли — доктор филологических наук, профессор, заслуженный журналист;

Наджиба Багирзаде — писатель-публицист, исследователь семьи Расулзаде; Никат Гезалов — юрист, глава Национального юридического дома.

Авторы считают, что в Новханинском доме, где родился и вырос Мамед Эмин Расулзаде, необходимо разместить экспозицию, устроить Дом-музей основателя АДР.

В Баку, где прошла политическая жизнь Расулзаде, установить памятные доски на зданиях, где размещались редакция газеты «Азербайджан», штаб партии «Мусават», квартира в которой Расулзаде жил по адресу: ул.Низами,59.

Из этой квартиры он вышел в 1920 году, попрощавшись с семьей, чтобы никогда больше туда не вернуться. Одни члены его семьи были расстреляны, другие депортированы в Среднюю Азию.

Инициативная группа отмечает, что в Баку есть дома-музеи Наримана Нариманова, Узеира Гаджибекова, Джалила Мамедгулузаде, Джафара Джаббарлы, Самеда Вургуна, Абдулла Шаига. Установлены памятники Бюль-Бюлю, Саттару Бахлулзаде, АзимуАзимзаде и другим выдающимся азербайджанцам, однако нет памятника и дома-музея Мамед Эмина Расулзаде.