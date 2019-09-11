Ряд американских товаров исключен из тарифного списка Китая

Пекин заявил, что освободит некоторые американские импортные товары от ответного повышения пошлин, вызванных эскалацией торговой войны между двумя мировыми экономическими державами. Минфин Китая обнародовало перечень товаров из 16 пунктов, распределенных по двум спискам, на которые не будут распространяться дополнительные тарифы, сообщает Голос Америки.

Речь идет о креветках, промышленных смазках и маслах, современном медицинском оборудовании для лечения раковых заболеваний и различных химических материалах. Исключения вступят в силу 17 сентября и будут действовать в течение года.

Вашингтон и Пекин уже более года ведут тарифную войну, действуя по принципу: «око за око». Ее инициатором стал президент США Дональд Трамп, который хочет добиться кардинальных изменений в китайской практике торговли, госсубсидий и отношения к интеллектуальной собственности.

Последнее повышение тарифов вступило в силу 1 сентября, когда Трамп ввел 15% тарифы на китайские товары общей стоимостью примерно в 112 миллиардов долларов, включая спортивное оборудование, спортивную одежду, музыкальные инструменты и мебель.

Китай в свою очередь ввел тарифы в размере 10% на американский импорт на общую сумму в 75 млрд. Речь идет о кукурузе, свинине, мраморе и велосипедных шинах.

Американские и китайские переговорщики встретятся в сентябре, чтобы заложить основу для двухсторонних торговых переговоров, которые проведут высокопоставленные представители двух стран уже в октябре в Вашингтоне. Предыдущий, июльский, раунд таких переговоров, закончился безрезультатно.