Рвачи-патриоты: Ильфу с Петровым и не снилось

Великий комбинатор Остап Бендер знал 400 сравнительно честных способов отъема денег у граждан. В славном городе Колоколамске придумали еще один — бросаться под машину посла Клятвии. Началось все с того, что один местный житель случайно попал под колеса посольской машины. Из-за полученных травм посольство Клятвии назначило ему пенсию до конца жизни. Все жители Колоколамска, узнав о происшествии, решили, что это хороший способ поправить свое материальное положение.

Кончилось это тем, что шофер клятвийской машины, на которого уповало всё государство, проявлял чудеса осторожности. Но колоколамцы необычайно навострились в удивительном ремесле и безошибочно попадали под машину. Рассказывали, что шофер однажды удирал от одного колоколамского дьякона три квартала, но сметливый служитель культа пробежал проходным двором и успел-таки броситься под машину.

Так или иначе, в Клятвии разразился неслыханный финансовый кризис. Расходы по содержанию посольства увеличились в такой степени, что пришлось урезать жалованье государственным чиновникам и уменьшить армию с трехсот человек до пятнадцати. Такая вот имела место история. Правда, она не реальная, а придуманная теми же авторами, что создали Остапа Бендера. И им, скажу я вам, не повезло.

Рано они покинули этот бренный мир. Ведь, процесс придумывания сюжетов для своих рассказов, занимал у тандема много времени и отнимал много сил. А вот если бы они жили в одном южном городе, то напрягаться не пришлось бы. Сюжеты сами бы приходили в гости к писателям, стучались бы в дверь, знакомились и послушно ложились бы туда, куда им укажут — на страницы будущих книг.

Вот, к примеру, почти полное повторение истории, что произошла с придуманными авторами жителями Колоколамска, случилась в реально существующем южном городе. Только в нашем случае, никто не бросался под машину клятвийского или иного посольства. Тут действовали более напористо, но с меньшим риском для здоровья. В ход шли угрозы и проклятия, целью которых было получение денежных средств у того, в чей адрес они лились.

Особую изобретательность в этом деле проявили стоянщики. Это такая новая профессия, своеобразный способ борьбы с безработицей. Институтов тут заканчивать не было необходимости. Даже диплома о среднем образовании можно было не иметь. Главное — уметь произносить слова «дай вперед», «дай назад», «дай на лапу». Последняя пара слов произносилась стоянщиками особо громко, с чувством, тактом, расстановкой. Можно сказать, они вкладывали в нее всю душу.

Это, по сути, был их личный театральный номер, выход к публике на бис. Увы, не все южногородцы были ценителями театра вообще, а такого – особенно. Они отказывались позолотить ручку, достойно оценить красоту игры стоянщиков. И тогда, наступал самый эпический момент. Монолог стоянщика перед скупым южногородцем — сцена, достойная самого Гайдая.

«Когда ты будешь выезжать, подставим ногу под колесо, тебе не поздоровится – будешь куриные бульоны носить в больницу», — произнес один из достойнейших стоянщиков южного города, укоряя жадного автовладельца, пожалевшего для него медный грошик. Ну чем не проклятие Лелика из «Бриллиантовой руки»?! Он, напомню, желал обидчику прожить остаток дней на одну зарплату.

И еще большой вопрос — чье проклятие сильнее. Одно успокаивало — стоянщики в южном городе, все как один, были политически грамотными и знали о сложной международной обстановке. Поэтому, свои театральные номера они демонстрировали исключительно перед местной публикой, не устраивая спектаклей перед иностранцами. В противном случае, был бы разрушен образ самого динамично развивающегося города в регионе. Этого стоянщики допустить не могли. Они были рвачами-патриотами…