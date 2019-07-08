«Рустави 2» восстановил вещание после оскорблений в адрес Путина в эфире

Грузинский телеканал «Рустави 2», не работавший с ночи понедельника из-за скандала вокруг высказываний журналиста Георгия Габунии, возобновил вещание в 07:30.
Накануне вечером Габуния начал свою авторскую программу «P.S.» с ругани в адрес Владимира Путина. Это вызвало недовольство зрителей — сотни жителей Тбилиси пришли к зданию телеканала и потребовали уволить ведущего и гендиректора Нику Гварамию.
Позже в компании принесли официальные извинения за нецензурную лексику в эфире.
Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, а также огромное количество пользователей соцсетей, которые опасаются, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться.
| 2019-07-08T13:43:59+00:00 8 июля 2019, 14:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (1 оценок, среднее: 10,00 из 10) Загрузка...|

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