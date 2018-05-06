Рустам Ибрагимбеков о Фуаде Поладове

Ушёл Фуад Поладов; ушёл,как жил, никого ничего не прося, до последней минуты сохраняя чувство собственного достоинства. Сыгранный им на московской сцене Бунин, поразил российских театроведов и зрителей своей адекватностью образу великого писателя; ни у кого не возникло сомнений, что Бунин именно таким и был.

Более десяти лет я имел возможность работать с Фуадом, вольно или невольно сравнивая его в работе с актерами многих других стран. И сегодня, в день его похорон с горечью, но и гордостью я ещё раз признаю, что в Азербайджане родился и работал актёр мирового уровня, из тех, кто остаётся в национальной культуре навсегда, если сама эта культура выдерживает испытание временем. Прощай, Фуад, часть моей жизни.

Рустам Ибрагимбеков

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