Русскоязычная пресса и национальные интересы

“…за русскую прессу за рубежом идет большая борьба. И наши партнеры из других стран не жалеют никаких денег, чтобы русскоязычная пресса работала против России”…

Это отрывок из интервью Виталия Игнатенко — президента Всемирной Ассоциации русской прессы (ВАРП), конференции которой, когда-то проводились и в Азербайджане, кстати, на государственном уровне. В целом же основную функцию ВАРП господин Игнатенко видит в «информационном бою» за национальные интересы России.

Мы попытаемся, оттолкнувшись именно от этой точки зрения оценить место русскоязычной прессы Азербайджана и ее роль с точки зрения национальных интересов, но уже не России, как бы того хотелось ВАРП.

Пресса на русском языке в период вхождения Азербайджана в состав СССР была обычным явлением, потому как русский был государственным языком для всех республик, и тут не было с идеологической точки зрения никаких вопросов. Ну а о национальных интересах отдельно взятых республик и говорить не приходилось. Пресса была единой – советской. И, тем не менее, пресса на русском языке всегда занимала особое место в азербайджанском медиа пространстве.

Ее значение не уменьшилось, а напротив еще более возросло после восстановления независимости. Ибо теперь помимо всех остальных функций, которые призвана выполнять в целом журналистика, на нее возлагалась также миссия противостояния в информационной войне, которую ведут против Азербайджана. И в этой виртуальной войне врагом номер один является, конечно же, Армения. Хотя, временами приходится направлять перо и против определенных недружественных по отношению к стране кругов России.

Но, увы, сегодня в Азербайджане практически не осталось качественной, влиятельной, русскоязычной прессы.

Некогда успешные медиа-проекты, с большими усилиями воплощенные в жизнь в трудные времена, когда шла война, когда страна переживала экономический упадок и социальные потрясения, были загублены в угоду интересов определенных чиновничье-политических групп.

Так, популярнейшая газета «Зеркало», за которой бакинцы выстраивались в очередь перед киосками, стала жертвой интриг сил, получивших контроль за медиасферой.

Эти группы, щедро поддерживая лояльные им никчемные, малотиражные издания не только создавали условия для лишения «Зеркало» экономических основ, отсекая ее посредством административных препон от рекламы, но и перекрыли для нее каналы государственной поддержки. В конечном итоге, газета, определяющая читательский вкус, формирующая общественное мнение и имидж страны за рубежом, была закрыта.

Из шинели «Зеркало» в свое время вышло другое достойное издание – газета «Эхо». Однако, с безвременной кончиной главного редактора этой газеты, талантливого журналиста Рауфа Талышинского она также «приказала долго жить».

Фактически сегодня в стране не осталось авторитетной русскоязычной газеты, которая могла хоть как-то влиять на внутреннюю и внешнюю аудиторию. Правда, формально выходят несколько газет на русском языке, однако они практически не известны широкому читательскому кругу.

С претензиями на массовость выступает газета «Каспий» — вариант на русском — издания «Kaspi». Однако ни та, ни другая версии, несмотря на получение солидных государственных дотаций, мало чем отличаются от официоза, и не вызывают читательского интереса.

С развитием современных технологий и широким распространением электронных СМИ, появились новые медиа, представляющие Интернет журналистику. В этом сегменте когда-то одним из самых популярных и посещаемых причем, не только в Азербайджане, но и на всем постсоветском пространстве, был портал day.az.

По данным из разных источников, day.az был даже одним из самых читаемых в Армении, где занимал по посещаемости третье место.

И это издание стало жертвой козней и подковерной борьбы между отдельными политико-олигархическими группировками. Скрытый административный прессинг фактически на время парализовал работу сайта. Но этого хватило, чтобы он-лайн издание растеряло былую славу. Последующие усилия, обновление команды не привели к желаемым результатам.

Сегодня day.az держится просто за счет былой славы и субсидий. Контент сайта сильно поблек. Издание перестало быть генератором, пополняющим общественную повестку новостей.

Но самое парадоксальное в том, что русскоязычная пресса переживает кризис на фоне серьезных ассигнований в сферу СМИ. В настоящее время буквально по пальцам можно пересчитать количество качественных, влиятельных русскоязычных информационных ресурсов в Азербайджане. Пожалуй, за исключением, haqqin.az, zerkalo.az, minval.az, информационного агентства Turan, в стране сегодня нет других русскоязычных СМИ, которые могли бы на достойном уровне противостоять «информационному войску» Армении и проармянским сайтам в России.

С сожалением приходится констатировать, что очень часто российская, армянская и в целом постсоветская аудитория, получает информацию об Азербайджане не из азербайджанских СМИ, которые обладали бы статусом органа медиа международного уровня. Увы, они черпают информацию из СМИ РФ, армянских и проармянских российских сайтов. На сегодня такие Интернет-ресурсы как Regnum, Eadaily, Lifenews, Smi2, ведут активную информационную войну против Азербайджана, в то время как ответ азербайджанской стороны очень слаб.

Яркое свидетельство тому «четырехдневная война» в Карабахе в апреле 2016 г. Успехи азербайджанской армии были нивелированы проигрышем Баку на информационном поле.

В то время как Азербайджан освобождал свои территории от оккупантов, в русскоязычных СМИ Армении и в большей части медиа России говорилось «об агрессии» со стороны Баку, распространялись фейковые новости «об убийствах мирных жителей армянских сел» и т.п.

Говоря о противостоянии в информационной войне, нужно понять главное: она ведется не на азербайджанском языке, а в основном на русском и английском. И СМИ Азербайджана на обоих языках пока безуспешны.

Многие проекты, запущенные, в том числе и для защиты интересов страны в информационной войне против Азербайджана, не достигли целей.

В свое время, когда создавался сайт 1news.az – он задумывался как общественно-политическое издание. На создание этого ресурса, его специфичного контента были выделены немалые средства. Но со временем, после определенных изменений в системе управления ресурсом, его редакционной политики сайт превратился в «желтую прессу».

Впрочем, из-за отсутствия профессионального, концептуального подхода к политике в области СМИ, в Азербайджане сегодня большинство он-лайн ресурсов можно смело отнести к «желтой прессе».

Другим интересным СМИ было агентство «Новости-Азербайджана» (novosti.az), даже несмотря на то, что оно финансировалось со стороны «РИА Новости».

Ресурс, который, казалось бы, по определению должен был защищать российские интересы в Азербайджане (вспомните слова Игнатенко), на самом деле являлся площадкой для пропаганды Азербайджана на информационном поле постсоветского пространства.

Этот эффект усиливался и тем, что данный сайт в поисковиках появлялся как главный источник новостей об Азербайджане и его аудиторией были главным образом не местные, а иностранные пользователи. Видимо, кого-то это сильно беспокоило и указанный ресурс не без поддержки «пятой колонны» в Азербайджане «убрали» с медиа пространства, приведя на его место «Спутник-Азербайджан» (sputnik.az) – часть корпорации, откровенно созданной для продвижения интересов за рубежом, в том числе Азербайджане другого государства — России.

На сегодняшний день «Спутник-Азербайджан» имеет самый крупный бюджет в Азербайджане среди новостных изданий, функционируя на двух языках.

Если, Россия посредством своих СМИ активно влияет на внутренние процессы даже в таких державах как США, Великобритания, Германия, свидетельством чему является череда последовавших там «шпионских скандалов», то не сложно представить каким рычагом обладает Москва для потенциальных вмешательств в Азербайджане.

По данным из информированных источников, ежемесячный бюджет «Спутник-Азербайджан» составляет около 100 тысяч долларов, что эквивалентно 170 тыс. манат.

Фактически сегодня самые высокие зарплаты в СМИ получают журналисты «Спутник-Азербайджан». Не случайно многие высокопрофессиональные журналисты стремятся попасть именно в эту структуру. Вряд ли кто-либо из местных СМИ может сравниться с этим ресурсом по своему финансовому положению. Что же касается, редакционной политики «Спутник-Азербайджан», то оно, будучи проводником политики Кремля, исподволь, по мере предоставления благоприятной возможности причиняет ущерб национальным интересам Азербайджана, наносит урон отношениям Баку с другими мировыми центрами силы.

И еще один нюанс. Как это ни парадоксально, но падение качества русскоязычной прессы Азербайджана, сокращение ее места на медийном рынке способствовало деградации в стране в целом СМИ. В результате, сегодня российские СМИ (сайты, телевидение, радио, и даже youtube каналы) стали больше влиять на азербайджанскую аудиторию, чем местные медиа.

Современными трендами в развитии СМИ являются переход пользовательской аудитории на teleqram и youtube каналы.

К сожалению, армяне активны и в этом сегменте, в то время как азербайджанских русскоязычных СМИ на указанных информационных площадках практически нет. К примеру, армянский teleqram канал «Баграмян26» популярен не только в Армении, но и России. Естественно, время от времени он не забывает наносить информационные удары по Азербайджану.

Таким образом, выводы очевидны. Азербайджану необходимо безотлагательно начать возрождение сильной русскоязычной прессы международного уровня. Причем, это следует делать как в области традиционных СМИ, так и новых медиа.

Сегодня уже мало предлагать читателю информацию, надо ее доводить до каждого адресата, используя новейшие средства коммуникации.

Поэтому важно уделять внимание параллельно с улучшением контента также внедрению информационно-коммуникационных технологий, обеспечивать посредством социальных сетей, приложений к устройствам доставку новостей как можно большему числу пользователей.

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