Русский язык лишен статуса регионального

Николаевский окружной административный суд, по представлению прокуратуры, отменил решение Николаевского облсовета от 7 сентября 2012 года, предоставившее русскому языку статус регионального на территории области. Об этом во вторник, 31 июля, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Как указывается в сообщении, решение облсовета было тогда принято с целью реализации закона Украины «Об основах государственной языковой политики». В свою очередь Конституционный суд в феврале 2018 года признал этот закон не соответствующим конституции Украины. «Поскольку областным советом самостоятельно не принимались меры к приведению решения в соответствие с действующим законодательством, первый заместитель прокурора области обратился в суд с иском о признании недействительным решения областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального. Суд согласился с доводами прокурора», — отмечается в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Закон «Об основах государственной языковой политики» вступил в силу 10 августа 2012 года. Он предусматривал, что в 13 регионах Украины русский язык получает статус регионального, который практически приравнивает его к государственному. Закон разрешал использовать в официальном делопроизводстве не украинский язык, а тот, на котором в конкретном регионе разговаривает не менее 10% жителей, напоминает информационное агентство УНИАН.

Источник: DW

24 просмотров