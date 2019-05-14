Русский сектор обходится госбюджету в 100 миллионов

Страсти по русскому сектору средних общеобразовательных школ Азербайджана не утихают. После экспертов образования, журналистов и простых граждан, бурно обсуждающих вопрос в различных его ракурсах на страницах СМИ и социальных сетях, сказать что-то новое по этому поводу сложно.

В ходе продолжительных дискуссий высказаны все «за» и «против», переломаны копья, приведены все доводы. Казалось бы, тема исчерпана, но к ней нежданно-негаданно повернулись отечественные экономисты. Как выяснилось из недавнего выступления профессора Губада Ибадоглу, содержание русского сектора в общеобразовательных школах Азербайджана обойдется местному государственному бюджету в 100 млн. манатов в текущем году и эта сумма будет только расти.

Эксперт приводит данные Минобразования, согласно которым в Азербайджане действует 4500 общеобразовательных школ, где обучается 1,6 млн. учеников. В стране насчитывается 342 школы, где на русском языке обучается 120 тыс. детей. Из них в 16-ти школах нет азербайджанского сектора, т.е. эти учебные заведения преподают исключительно на русском языке.

Примечательно, что за последние три года количество обучающихся на русском языке школьников увеличилось на 50%. В 2018-2019 учебном году в первые классы общеобразовательных школ страны было зачислено 165 780 детей. Из них 9 процентов, или 15 032 детей подали заявки на обучение именно в русском секторе. В настоящее время средняя плотность учащихся в первых классах русских начальных школ Азербайджана на уровне 35-40 человек.

В текущем году на расходы сферы образования было выделено 2 миллиарда 285 миллионов 9 тысяч манатов. Доля расходов на образование в общих расходах государственного бюджета составляет 9,1%. По данным экономиста, в этом году на общее среднее образование будет потрачено 1 млрд. 289 млн. 100 тыс. манатов. Исходя из этого, Ибадоглу делает следующие выводы: доля учащихся в русском секторе составляет, по его подсчетам, 7,5% всех учеников. А значит, 7,5%, или 96,7 миллиона манатов из 1 миллиарда 289 миллионов 100 тысяч манатов – расходы на обучение на русском языке.

«В приведенных мною подсчетах не следует искать элементы национализма и антироссийских настроений, поскольку их там нет, — предостерег экономист. – И потом, я вовсе не против изучения русского языка в Азербайджане, но думаю, что выделять средства из государственного бюджета на эти цели неправильно. Анализы показывают, что объемы затрачиваемых на эти цели бюджетных средств растут скорыми темпами. Думаю, что и в следующем году из бюджета будет выделено на эти цели не менее 100 миллионов манатов».

По мнению экономиста, наряду с функционированием государственных школ, в стране следует внедрять частные учебные заведения с обучением на русском языке, по примеру лицеев на турецком и английском языках. Между тем актуальные для местного образования вопросы упираются не столько в язык обучения, о чем говорят итоги квалификационного тестового экзамена проведенного Минобразования для группы учителей азербайджанского и русского секторов русских школ в начале этого года. Экзамен проводился для педагогов по математике, информатике, физике, химии и биологии. Согласно результатам 99% педагогов по математике, 95% — химии, 94% — физике, 90% — информатике, 49% — биологии не смогли ответить правильно на больше чем половину вопросов.

Эксперт задается вопросом — если бы ученики этих педагогов не ходили на подготовительные курсы, какими бы были результаты тестовых экзаменов среди учащихся? Наконец, по данным специалистов в области образования, качество учебников оставляет желать лучшего, что в целом препятствует эффективности образования, а следовательно, выделяемых в эту сферу бюджетных средств. А потому надеемся, что экономисты подсчитают не только расходы на русский сектор наших школ, но и эффективность использования бюджетных средств в условиях существующего уровня учебного материала и подготовки преподавательских кадров во всех средних школах страны, независимо от языка обучения.