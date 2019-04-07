Русский привкус рижского бальзама

С момента распада СССР, а то и раньше, в головах постсоветских людей живо убеждение, что уж где-где, а в Прибалтике русских точно не любят. А чтобы к власти их кто-то осмелился допустить, так это просто фантастика.

Тем не менее, любому, кто хоть немного интересуется этим аспектом предпочтений балтийского населения, известно, что прямо с 90-х годов ощутимое количество кресел в муниципальных собраниях всех этих трех стран занято именно русскими. Да-да. И законно. По меньшей мере, в соответствии с пропорциями национального состава местных населенных пунктов. Таковы уж «издержки» европейской демократии.

Но это так, для не особо сведущих. А все остальные давно в курсе, что уже с 2009 года мэром столицы Латвии, например, является русский человек — Нил Ушаков. Причем речь идет, если можно так выразиться, о сердце Прибалтики. Просто, при любом упоминании балтийских республик в мозгу у большинства в первую очередь всплывают образы Латвии, Риги (или рижского бальзама… ну, это на любителя). Важнее, что русский Ушаков сумел каким-то образом завоевать доверие большинства жителей вот этого самого «центрового» региона Балтии. Да так, что оставался мэром Риги 10 лет, вплоть до 5 апреля, избираясь несколько сроков подряд. Согласитесь, без реальных дел при прозрачной системе их выборов такого бы он точно не достиг.

Отстранение случилось в ночь на пятницу. Инициировал его чиновник имеющий на это право — министр окружающей среды и регионального развития Латвии Юрис Пуце. Он заявил, что оно вызвано масштабным коррупционным скандалом в транспортной компании Rīgas Satiksme («Рижские Сообщения»). Причиной отставки Ушакова названо ненадлежащее выполнение им обязанностей, которые налагает статус представителя собственника в столичной транспортной компании. Рижская Дума (мэрия) — главный акционер Rīgas Satiksme. Rīgas Satiksme и его структуры отвечают за весь общественный транспорт в Риге, все маршрутки и почти все парковки в городе.

При этом мандат депутата Рижской Думы Ушаков не теряет. Сам он заявил в утренней телепередаче, что все обвинения против него будут опровергнуты через суд.

Не менее примечательно, что теперь исполнять обязанности мэра Риги будет тоже русский — Олег Буров — вице-мэр, представитель партии «Честь служить Риге», которая состоит в коалиции с партией Ушакова «Согласие».

Конечно, любопытно, есть ли на примете еще какие мотивы за этой громкой отставкой, кроме тех, что названы официально. Во всяком случае, соображения у самих граждан республики на этот счет разные.

Например, как заявил # русскоязычный житель Латвии, рижский бизнесмен Рустам Кадыров, «главная причина все-таки в нацпринадлежности Ушакова. Правящее ныне «Национальное объединение» на выборы шло под девизом «Сделаем Ригу снова латышской». И, конечно же, его сильно подставили с коррупционным скандалом, когда муниципальная транспортная компания по каким-то левым схемам покупала трамваи. Кроме того, в свое время, партия «Согласие», одним из лидеров которой он является, подписала договор о сотрудничестве с «Единой Россией». Было это давно, еще до конфликта в Украине. Тогда партия называлась еще «Центр Согласия». Договор, как заверяет Ушаков, уже давно не имеет юридической силы, и не продлевался. Но его оппоненты, представители партий, входящих в правящую коалицию, этого факта простить ему не могут и обзывают «агентом Кремля». На последних выборах его партия, как обычно, набрала самое большое количество голосов, но в правительстве не представлена. Так называемые «латышские партии» объединились в коалицию, а в отношении партии «Согласие» они провели «красную черту». Далее они долго формировали правительство и, наконец, сформировали его — во главе с премьером Кристианом Кайриншем, который имеет двойное (США и Латвия) гражданство и представляет партию, еле набравшую достаточное количество голосов избирателей, чтобы попасть в Сейм».

Совершенно иной точки зрения придерживается латвийский журналист Юрис Экштейнс. «Собственно, дело о коррупции в Рижской Думе тянется с прошлого года. То есть, летом внезапно выяснилось, что руководство Рижской Думы не просто коррумпировано, а чудовищно коррумпировано, хотя ранее этим руководством утверждалось, что Рижская Дума вообще «кристально честна», — заявил он в беседе с #. — На самом деле, это, разумеется, было известно давно. Кульминация скандала пришлась на открывшиеся факты совершенно потрясающих хищений в Rīgas Satiksme. В итоге, был вынужден покинуть свой пост вице-мэр Андрис Америкс. Он возглавляет также «игрушечную» марионеточную партию «Честь служить Риге», которая нужна исключительно как подпорка партии «Согласие» — для контроля в Рижской Думе. То есть, увольнение «не русского вице-мэра» по подозрению в воровстве не вызвало ни малейших сомнений или протестов в ушаковском электорате — ясно, что Америксом пожертвовали в надежде остаться в кресле мэра. Но с тех пор выяснились еще более неприглядные подробности того, как деньги рижских налогоплательщиков шли фактически на политическую борьбу партии «Согласие». Аккаунт Ушакова в Facebook вели нанятые на деньги Рижской Думы литераторы. Причем, самому их электорату уже давно понятно, что принудительная отставка Ушакова в принципе была неизбежна и что заявление о намерении обоих, Ушакова и Америкса (совсем еще недавно заявлявших, что никогда не покинут Ригу), баллотироваться на выборах в Европарламент, просто попытка бегства с сохранением депутатской неприкосновенности. Ну, не в Ростов, так в Брюссель. Хотя шансы избраться в ЕП у Ушакова действительно велики. Но до выборов в Европарламент могут открыться еще какие-то новые обстоятельства. И спрогнозировать, как будут развиваться события, не так-то легко, как кажется на первый взгляд. Очевидно, увольнение рижского мэра это более всего удар по партии «Согласие», нежели по самому Ушакову. Ясно, что их популярность (каковой сильно способствовали раздача бесплатной гречки перед выборами и бесплатный проезд в праздники в рижском городском транспорте) будет отныне лишь падать. В настоящий же момент, по сути, в Риге констатирован системный кризис власти, который, скорее всего, будет преодолен, пусть и не очень популярными мерами».

Интересно, что, по словам Экштейнса, никакой «национальной» составляющей за этим отстранением не стоит: «Абсолютно! Это на 100% российский пропагандистский трюк. Функционеры той же Rīgas Satiksme — латыши, и нет никакого сомнения в обнародованных фактах коррупции в этой компании».

Вот такая вот, совсем непростая многонациональная Латвия.