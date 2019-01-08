Русский писатель Гоголь и азербайджанский Деде Горгуд …

В свое время великий русский писатель Гоголь изрек мудрость, которая остается актуальной спустя почти двести лет. «В России две беды – дураки и дороги». И эта истина применима не только к российским реалиям, но и азербайджанским.

Конечно же, дураков хватает везде, но проблема с дорогами в Азербайджане открывает дорогу (простите за тавтологию) к зарождению неучей. И вот вам пример.

Жители поселка Деде Горгуд Сураханского района столицы с трудом приводят своих детей в школу. Причина — плохое состояние Говсанской дороги.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на телеканал Xəzər, как только начинается дождь, дорогу размывает.

По словам жителей, несколько дней назад воду с дороги откачали насосами. Жители несколько раз обращались в муниципалитет поселка Зых, но проблема так и не была решена.

По словам завотделом Исполнительной власти Сураханского района по общественно-политическим и гуманитарным вопросам Бархудара Бархударова, ИВ известно о проблеме, и после прокладки канализационных линий вопрос будет решен.

Честно говоря, такого рода отговорки исполнительных властей не внушают особого доверия. В то время как космические корабли бороздят просторы Вселенной, в процветающем Азербайджане не могут решить элементарную проблему с дорогами.

И если бы это был единичный пример, который имеет место в поселке Деде Горгуд (гордость берет за глотку за такое название), было бы полбеды. Но, к сожалению, проблемы с дорогами наблюдаются даже в центре столицы после дождей, что уж говорить о периферии.

В конечном счете, страдают дети, которые из-за некомпетентности соответствующих структур, вынуждены пропускать занятия в школе.

Резюмируя сказанное, можно отметить одно: покуда есть проблемы с дорогами, число дураков будет расти, а если точнее, пока есть дураки, проблемы не решатся, и с дорогами в том числе . Будь то в России, Азербайджане или Мозамбике. Одна беда влечет за собой другую, и это факт, от которого никуда не деться…

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