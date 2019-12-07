«Русские хакеры» добрались до переписки Макрона

Французская газета Le Monde опубликовала материал, в котором говорится о причастности русской разведки к скандалу с публикацией переписки тогда еще кандидата в президента Эммануэля Макрона с его окружением.

Уточняется, что инцидент, получивший название «MacronLeaks», произошел перед вторым туром выборов главы государства в 2017 году.

По данным СМИ, ко взлому данных причастны две принадлежащие к Главному управлению Генерального штаба группы хакеров — APT28 (Fancy Bear), вторая – Sandworm.

«Впервые технические данные подтверждают причастность двух групп хакеров, связанных с российской разведкой, к краже у предвыборной кампании Макрона», — заявляет газета. (gazeta.ru)

| 2019-12-07T01:47:02+00:00 7 декабря 2019, 08:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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