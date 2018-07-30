Румынский защитник ФК «Кешля»: Новый тренер только начал прививать команде свою игровую философию

Румынский защитник бакинской «Кешли» Адриан Скарлатаке поделился мнением с azerisport.com касательно предстоящего старта в Topaz премьер-лиге, где в 1-м туре их ждет матч с «Сабахом».

«Пока что мы не готовы к чемпионату полностью, так как у нас новый главный тренер. Он только начал прививать команде свою игровую философию. Но пока есть время подготовиться к старту чемпионата. По поводу первого соперника, то «Сабах», как я вижу, реализовал очень хорошие трансферы. Могу сказать, что нас будет ждать тяжелая игра. Однако мы будем принимать их у себя, так что должны победить. Да и опыта у нас побольше, чем у «Сабаха», и мы должны этим воспользоваться.

У нашего нового наставника другой менталитет. Время покажет, как все будет дальше. То, что в команде часто меняется тренер – это не мое дело. Я надеюсь, что с новым рулевым мы добьемся успехов. Надеюсь, Младен Милинкович проработает дольше на этом посту», — заявил Скарлатаке.

37 просмотров